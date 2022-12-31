افتتاح مركز شرطة الفقهاء في الجفرة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة مركز شرطة الفقهاء الجديد ببلدية الجفرة.

وَقالت الوزارة في بيان «إن الوزير اِتجه إلى مركز شرطة الفُقهاء السابق، وَمنازل العائلات الذين شهدوا على معاناة المدينة وأهاليها مِن ظلم التَنظيم داعش الذي سيطر عليها وشهدت تضحيات أبناء ليبيا فِي التَخلص مِن هذا التنظيم».

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وَأكدَ أبوزريبة أنّ «الهدف الأساسي لِهذه الزيارة هو العمل على تقوية الأجهزة الأمنية وَبث الطمأنينة فِي نفُوس الجميع، وتوفير كافة المُتطلبات والاحتياجات اللازمة».

أبوزريبة في بلدية الجفرة

وأجرى وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب زيارة إلى بلدية الجفرة رفقة وزير الأشغال العامة المُهندس نصر شرح البال، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية.

وحسب البيان «استمع وزير الداخلية إلى شروحٍ مِن حُكماء وأهالي المدينة حول سُبل توفير الأمن والأمان بِالمدينة، وخاصةً بعد مَامرت بِه المدينة مِن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ومتطلبات واحتياجات الأهالي».

من افتتاح مركز شرطة الفقهاء في الجفرة، 31 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة باشاغا)

من افتتاح مركز شرطة الفقهاء في الجفرة، 31 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة باشاغا)