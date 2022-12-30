أبو جناح: حريصون على توفير احتياجات معهد الأورام بمصراتة لتوطين العلاج بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح إن الوزارة حريصة حل المشاكل التي تواجه المعهد القومي لعلاج الأوروام في مصراتة.

وشدد أبو جناح على العمل على توفير احتياجات المهد ليتسنى له العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، بهدف «تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل»، وذلك خلال اجتماعه مع مدير المعهد محمد الفقيه وعدد من مسؤوليه اليوم الجمعة.

مشاكل العلاج الإشعاعي على طاولة النقاش

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الاجتماع خصص للاطلاع على أعمال المعهد والوقوف على احتياجاته من توفير كوادر الطبية عاملة ومشاكل العلاج الإشعاعي.

وفي مايو الماضي، أعلن المركز القومي لعلاج الأوروام نقصًا في المواد التي يحتاجها من أجل مواصلة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

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ازدحام المعهد بسبب نقص المعدات

وأوضح مديره مححمد الفقيه إن سبب التذبذب في الخدمات التي يقدمها المعهد إلى عدم توفر الإمكانات من المواد المشغلة والمعدات الخاصة بالتشخيص، إضافة إلى النقص في العلاج الكيميائي، مما جعل الازدحام يزداد بشكلٍ كبير في المستشفى في الأشهر الاخيرة.

وطالب الفقيه الحكومة ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بالإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة.