مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر حكومي ترتيبات تُجرى حاليا لإطلاق القيادي في نظام القذافي، منصور ضو.

وقال المصدر، لـ«بوابة الوسط»، إن الترتيبات تجرى لإطلاق ضو خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

صدور أمر بالإفراج الصحي عن ضو

وأصدرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن، أمرا بالإفراج ضو، حسب بيان سابق لمكتب المدعي العام العسكري.

- «المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

ونفى المكتب، في البيان، علاقته بقرار إطلاق ضو، مشيرا إلى أنه كان مودعا في السجن العسكري باعتباره عسكريا، وقد صدر بحقه حكم إعدام من القضاء المدني في مصراتة، وأشار إلى إحالة الأمر كما هو إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ليتصرف وفق القوانين واللوائح.

وشغل ضو منصب رئيس الأمن المكلف بحماية العقيد معمر القذافي، كما كان رئيسا لـ«الحرس الشعبي»، واعتُقل في سرت يوم 20 أكتوبر العام 2011، ثم احتُجز في مدينة مصراتة حيث جرت محاكمته وصدر حكم بإعدامه.