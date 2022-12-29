«حكومة باشاغا» تعيد افتتاح مستشفى مسة القروي في البيضاء بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إعادة افتتاح مستشفى مسة القروي في مدينة البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وتجهيزه بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية.

شارك في الافتتاح نائب رئيس الحكومة علي القطراني، ووزراء الصحة عثمان عبدالجليل، والتعليم جمعة الجديد، والاستثمار علي السعيدي، وبحضور عضو مجلس النواب إدريس عمران، وعميد بلدية البيضاء علي حسين، ومدير آمن البيضاء اللواء خالد البسطة.

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ونقل بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك عن القطراني وعبدالجليل تأكيدهما أن «الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة، وأنها تضع هذا الملف في مقدمة اهتماماتها حتى تتمكن كافة المستشفيات والمراكز الصحية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الصحة يفتتحان مستشفى مسة القروي في البيضاء، الخميس 29 ديسمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الصحة يفتتحان مستشفى مسة القروي في البيضاء، الخميس 29 ديسمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الصحة يفتتحان مستشفى مسة القروي في البيضاء، الخميس 29 ديسمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الصحة يفتتحان مستشفى مسة القروي في البيضاء، الخميس 29 ديسمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)