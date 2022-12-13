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باشاغا يزور البيضاء رفقة عدد من الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 06:15 مساء
باشاغا يزور البيضاء رفقة عدد من الوزراء
وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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وصل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة البيضاء رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة في زيارة إلى المدينة يستهدف من خلالها الوقوف على احتياجات المدينة ومدن منطقة الجبل الأخضر، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

ووصل باشاغا إلى البيضاء عبر مطار الأبرق صباح اليوم رفقة نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة وعدد من الوزراء قادمين من مدينة سرت.

وكان في استقبال باشاغا ومرافقيه نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية على القطراني وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب آدم بوصخرة وإدريس عمران وعميد بلدية البيضاء علي حسين وعمداء بلديات عمر المختار ووردامة والساحل ومدير أمن البيضاء العميد خالد البسطة.

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سبب زيارة باشاغا للبيضاء
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن «هذه الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات مدينة البيضاء واحتياجات مدن الجبل الأخضر بصفة عامة وذلك من خلال لقاء عميد بلدية البيضاء وممثلي بلديات وردامة والساحل وعمر المختار وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية».

وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وصول باشاغا إلى مطار الأبرق رفقة عدد من الوزراء، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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