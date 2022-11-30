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باشاغا يتحدث مع رابطة الأحزاب حول إيجاد مبادرة ليبية تمهد لإقامة مؤتمر جامع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 05:21 مساء
باشاغا يتحدث مع رابطة الأحزاب حول إيجاد مبادرة ليبية تمهد لإقامة مؤتمر جامع
لقاء باشاغا مع رئيس رابطة الأحزاب فتح الله السعداوي ونائبه، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (المكتب افعلامي للحكومة)
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تحدث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مع رئيس رابطة الأحزاب الليبية فتح الله السعداوي ونائبه صبري المبروك «حول إيجاد مبادرة ليبية وتوافق وطني يمهد لإقامة مؤتمر ليبي ليبي جامع لكل المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية، والعمل على إجراء الانتخابات»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

والتقى باشاغا، رئيس رابطة الأحزاب ونائبه بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، ولم يقدم المكتب الإعلامي أي تفاصيل أخرى بشأن المبادرة التي تحدث عنها الطرفان.

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وتشهد ليبيا منذ أواخر العام الماضي انسدادًا سياسيًا وانقسامًا حكوميًا بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من قبل مجلس النواب، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض الدبيبة تسليم السلطة قبل الانتخابات.

ورغم استمرار حالة الانسداد، شهدت هذه الفترة ولأول مرة تقاربًا بين رئاستي مجلسي النواب والدولة لم يكن موجودًا خلال السنوات الماضية، غير أن هذا التقارب لم يفض حتى الآن إلى أي اختراق سياسي لتخطي الوضع الراهن والمضي نحو الانتخابات.

باشاغا خلال لقائه مع رئيس رابطة الأحزاب فتح الله السعداوي ونائبه، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (المكتب افعلامي للحكومة)
باشاغا خلال لقائه مع رئيس رابطة الأحزاب فتح الله السعداوي ونائبه، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (المكتب افعلامي للحكومة)
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