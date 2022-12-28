تسمية أبوبكر القاضي مقررا للجمعية العمومية لشركات النظافة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق أعضاء الجمعية العمومية لشركات النظافة العامة على تسمية أبوبكر القاضي مقررا للجمعية، وذلك في ختام اجتماعها التمهيدي الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنته وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وترأس الاجتماع وزير العمل والتأهيل رئيس الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة علي العابد، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات علي التبروري ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير محمد بن شريعة وعضو اللجنة محمد المبروك.

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وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يتأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1044) لسنة 2022 والقاضي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات النظافة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض قرار تشكيل الجمعية العمومية وجرى خلاله اقتراح آلية العمل وإعداد لائحة منظمة للعمل من قبل مجلس الإدارة وجرى خلاله تحديد موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية في شهر يناير المقبل.

وأكد رئيس الجمعية العمومية لشركات النظافة وزير العمل والتأهيل علي العابد خلال الاجتماع على أهمية جودة الخدمات العامة والحدائق والمتنزهات وإدارتها في كل ربوع ليبيا، بحسب الوزارة.

الاجتماع التمهيدي للجمعية العمومية لشركات النظافة العامة برئاسة العابد، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)