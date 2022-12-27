شكاوى من ضعف وانقطاع الخدمات بالمصرف التجاري الوطني في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد، من ضعف وانقطاع الخدمات المصرفية بالمصرف التجاري الوطني في المدينة خاصة بعد ربط الفرع مع المنظومة الرئيسية.

وأوضح عدد من المواطنين لـ«بوابة الوسط» أنهم اصطفوا في طوابير منذ فجر اليوم الثلاثاء من أجل سحب رواتبهم لكنهم لم يستطيعوا سحبها بسبب عدم فتح أبواب المصرف لهم.

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من جهته أكد أحد الموظفين في مصرف التجاري الوطني فرع بني وليد، أن سبب إيقاف توزيع السيولة جاء بسبب انقطاع المنظومة على المصرف، مشيرا إلى أن إدارة المصرف ستقوم بوضع آلية من أجل عملية التوزيع.

وتشهد مصارف بني وليد هذه الأيام ازدحاما شديدا بسبب قلة السيولة النقدية مما جعل المواطنين يقومون بحرق رواتبهم في محال الصرافة في المدينة.