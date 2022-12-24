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شاهد.. تغطية خاصة على قناة «الوسط» في ذكرى الاستقلال: وحسبك أنه استقلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 07:45 مساء
شاهد.. تغطية خاصة على قناة «الوسط» في ذكرى الاستقلال: وحسبك أنه استقلال
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تقدم قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، ولمدة ثلاث ساعات تغطية خاصة لمشاهديها لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام.

وعلى مدى الساعات الثلاث تنقسم التغطية لثلاثة أجزاء يبحر الجزء الأول منها في إنجاز الاستقلال والعوائق التي واجهتها سياسيا واجتماعيا، ويتحدث عن ذلك المستشار حسن الطاهر العالم، نجل كاتب دستور 51 الطاهر العالم، والمؤرخ محي الدين الكريشكي، والكاتب وأستاذ العلوم السياسية في جامعة «نيوإنجلند» الأمريكية، على أحميدة.

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ويبحث المحلل السياسي، عز الدين عقيل، ورئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة «الزيتونة»، مسعود السلامي، ورئيس المكتب السياسي في حزب «ليبيا الأمة»، ناصر أبوديب، والدكتور هاني شنيب في الجزء الثاني من التغطية المخاطر الماثلة آنيا في ليبيا مثل التقسيم والإرهاب، والأزمة الاقتصادية. في حين يخصص الجزء الثالث من التغطية للبحث في مستقبل الإعلام العمومي في ليبيا.

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