  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 04:36 مساء
باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة
alwasat radio

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية».

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا: «بكلّ معاني الفخر والاعتزاز نستذكر مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات التي ستظل دائماً منارة للأجيال وفخراً وطنياً لا يُنسى؛ فكلّ التهاني لأبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة».

كما ناشد جميع الليبيين ليحذوا «حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة».

- 71 عاما على استقلال ليبيا.. دعوة دولية للقادة السياسيين إلى حل توافقي للأزمة (فيديو)
-جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
​- هل تكتب 2023 نهاية الوجوه القديمة وتلغي ثنائية الدبيبة – باشاغا؟

الدبيبة: لا خلاف شخصي مع باشاغا
وأمس الجمعة، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وجود أي خلاف شخصي بينه وبين باشاغا، وقال إن «الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية».

ويؤيد مجلس الأمن الدولي خطوة تشكيل حكومة موحدة، وينظر إليها دول أخرى بحذر وتحفظ.. وهنالك مخاوف جدية من تسبب الانقسام في أجهزة الدولة في تقسيم فعلي للبلاد مع وجود حكومتين متوازيتين ومصرف مركزي منقسم وجيشين وإعلان مجلس النواب بشكل أحادي إنشاء محكمة دستورية في بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«النواب» يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال
«النواب» يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال
المنفي: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لبناء وطن ديمقراطي
المنفي: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لبناء وطن ديمقراطي
صعود الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
صعود الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة
باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية ......
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها...
في احتفالية بطرابلس: منح جائزة حرية الصحافة لـ«شيرين أبوعاقلة»
في احتفالية بطرابلس: منح جائزة حرية الصحافة لـ«شيرين ......
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال...
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع ......
المزيد