باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية».

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا: «بكلّ معاني الفخر والاعتزاز نستذكر مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات التي ستظل دائماً منارة للأجيال وفخراً وطنياً لا يُنسى؛ فكلّ التهاني لأبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة».

كما ناشد جميع الليبيين ليحذوا «حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة».

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الدبيبة: لا خلاف شخصي مع باشاغا

وأمس الجمعة، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وجود أي خلاف شخصي بينه وبين باشاغا، وقال إن «الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية».

ويؤيد مجلس الأمن الدولي خطوة تشكيل حكومة موحدة، وينظر إليها دول أخرى بحذر وتحفظ.. وهنالك مخاوف جدية من تسبب الانقسام في أجهزة الدولة في تقسيم فعلي للبلاد مع وجود حكومتين متوازيتين ومصرف مركزي منقسم وجيشين وإعلان مجلس النواب بشكل أحادي إنشاء محكمة دستورية في بنغازي.