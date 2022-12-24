صعود الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، اليوم السبت، بالسوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 5.22 دينار مقابل 5.20 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.50 دينار و6.20 دينار على الترتيب. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار.

وتراجع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 221 دينارًا مقابل 222 دينارًا.