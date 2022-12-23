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بسبب هاتف.. مربية تقتل طفلا وتدعي سقوطه من مكان مرتفع في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 01:56 صباحا
بسبب هاتف.. مربية تقتل طفلا وتدعي سقوطه من مكان مرتفع في بنغازي
المربية المتهمة بقتل طفل (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي، تفاصيل واقعة قتل طفل كان في عهدة مربيته، بمدينة بنغازي، التي ادعت أنه فارق الحياة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.

بدأت القصة عندما وردت إشارة من قبل غرفة العمليات بالإدارة العامة للبحث الجنائي مفادها وصول طفل متوفى، نيجيري الجنسية، إلى مستشفى مركز بنغازي الطبي، إثر تعرضه للسقوط من مكان مرتفع، وفق ما ذكرت للمستشفى مسعفته وهي نيجرية الجنسية أيضًا.

على الفور انتقل أعضاء مجموعة التحري التابعة لإدارة التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي رفقة مأمور الضبط إلى المستشفى لإجراء معاينة على الجثمان، والتي بينت وجود إصابات سطحية في رأس الطفل المتوفي الأمر الذي ينفي تعرضه لسقوط من مكان مرتفع.

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وبدء المحققون بالبحث في وجود شبهة جريمة جنائية أدت لمقتل الطفل، وليس حادث سقوط، وهو ما دعي المحققين لاستدعاء والدة الطفل إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، وذلك بعد إعداد رسالة حفظ لجثمان الطفل وإخطار النيابة العامة بذلك.

وخلال الاستدلال مع والدة الطفل وهي نيجيرية الجنسية أفادت بأن ابنها كان وقت الحادث مع مربيته النيجرية التي تعمل على رعايته نظير قيمة مالية. كما أفادت أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جيران المربية يفيد بأن الأخيرة تقوم بضرب ابنها ضربًا مبرحًا، كما أفادت أيضا أنها ترغب في رفع دعوى جنائية ضد المربية بتهمة قتل ابنها.

على الفور جرى استحضار المربية إلى مقر الإدارة، والتي اعترفت خلال الاستدلال معها أن سبب وفاة الطفل لم يكن السقوط من مكان عالٍ كما ادعت وقت إسعافها له للمستشفى. واعترفت أنها قامت بقتل الطفل عن طريق الخطأ، وذلك أثناء ضربها له، كونه قام بكسر هاتفها النقال.

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