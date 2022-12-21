النائبة أحلام اللافي تشارك في مؤتمر دولي حول التخطيط اللغوي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت عضوة مجلس النواب رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أحلام اللافي، في أعمال المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت النائبة أحلام اللافي في تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن مشاركة ممثلي البرلمان العربي تركزت على الجهود المبذولة من جانبه للنهوض باللغة العربية ومنها القانون الاسترشادي للغة العربية الذي كان نتاج شراكة بين البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية.

وأضافت اللافي أن فعاليات المؤتمر جرى خلالها تبادل الخبرات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يخدم اللغة العربية بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات الدولية.

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إطلاق جائزة سنوية للغة العربية

وشهد المؤتمر إطلاق جائزة سنوية للغة العربية بالتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية تهدف إلى تحفيز الشخصيات والمؤسسات التي تعمل من أجل الحفاظ على عراقة وأصالة رمز الهوية الثقافية العربية، بحسب مجلس النواب.

وجرى تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.