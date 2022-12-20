جيش البحر التونسي يمنع وحدة ليبية من احتجاز سفينتي صيد

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، عن منع عملية احتجاز ليبية لسفينتي صيد تونسيتين بحجة اختراقهما للمياه الإقليمية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني في تونس محمد زكري، إن «وحدة بحرية ليبية أرادت اقتياد واحتجاز قاربي صيد تونسيين بدعوى أنهما كانا يقومان بالصيد في منطقة بحرية ليبية» وفق تصريحاته لإذاعة «موزاييك» المحلية الثلاثاء.

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وأشار ذكري إلى أن وحدتين بحريتين تابعتين لجيش البحر التونسي، قد تدخلتا ومنعتا عملية الاحتجاز. وأضاف أن التدخل كان «باعتبار أن مركبي الصيد كانا بمنطقة الجرف القاري التابع للمياه الإقليمية التونسية»، لافتا إلى أن مركبي الصيد التونسيين اتجها نحو سواحل مدينة صفاقس مرفوقين بوحدة بحرية من جيش البحر.

وتكرّرت خلال السنوات الأخيرة عمليات احتجاز خفر السواحل الليبي لمراكب صيد تونسية بسبب اختراق بعضها للمياه الإقليمية الليبية ليتم الإفراج عنها بعد مكوثها فترة في الحجز إلى غاية سداد الضمان المالي.