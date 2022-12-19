«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة «إنكا» التركية استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء «بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة» التي أنجزت خلال الفترة الأخيرة نسبة كبيرة من أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدولية لعدد من محطات التوليد في ليبيا.

جاء تأكيد الشركة التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة خلال لقاء ممثليها في ليبيا برئاسة السيد فهمي، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اليوم الإثنين، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة مشروعات الإنتاج بالشركة.

التعاون المشترك في إنتاج الكهرباء

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة العامة.

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وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن ممثلي الشركة التركية التي تشارك في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الطاقة الليبي، أعربوا خلال الاجتماع عن تطلعهم إلى المزيد من التعاون مع الشركة في مجال إنتاج الطاقة «بما يحتم زيادة القدرة الإنتاجية».

وأثنى رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي في ختام اللقاء على الجهد والتعاون الكبير المتبادل بين الطرفين، كما أكد ممثل شركة «إنكا» التركية من جهته «على السعي جاهدا في إنجاز كافة الأعمال القائمة والمنتظرة بين الجهتين» وفق الشركة العامة للكهرباء.

لقاء المشاي مع ممثل شركة «إنكا» التركية في طرلبلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)