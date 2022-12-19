  • Alwasat News
Atwasat

«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 08:26 مساء
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء
لقاء المشاي مع ممثل شركة «إنكا» التركية في طرلبلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

أكدت شركة «إنكا» التركية استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء «بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة» التي أنجزت خلال الفترة الأخيرة نسبة كبيرة من أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدولية لعدد من محطات التوليد في ليبيا.

جاء تأكيد الشركة التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة خلال لقاء ممثليها في ليبيا برئاسة السيد فهمي، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اليوم الإثنين، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة مشروعات الإنتاج بالشركة.

التعاون المشترك في إنتاج الكهرباء
وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة العامة.

- شركة الكهرباء تستعجل مشروعات «إنكا» التركية في ليبيا

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن ممثلي الشركة التركية التي تشارك في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الطاقة الليبي، أعربوا خلال الاجتماع عن تطلعهم إلى المزيد من التعاون مع الشركة في مجال إنتاج الطاقة «بما يحتم زيادة القدرة الإنتاجية».

وأثنى رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي في ختام اللقاء على الجهد والتعاون الكبير المتبادل بين الطرفين، كما أكد ممثل شركة «إنكا» التركية من جهته «على السعي جاهدا في إنجاز كافة الأعمال القائمة والمنتظرة بين الجهتين» وفق الشركة العامة للكهرباء.

لقاء المشاي مع ممثل شركة «إنكا» التركية في طرلبلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
لقاء المشاي مع ممثل شركة «إنكا» التركية في طرلبلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع التراثية الخمسة‎
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع ...
تاياني يتحدث عن عمل إيطالي «مكثف» غير معلن لتحقيق الوحدة في ليبيا
تاياني يتحدث عن عمل إيطالي «مكثف» غير معلن لتحقيق الوحدة في ليبيا
عون يبحث مع شميم الزمان الاستفادة من العمالة البنغالية في قطاع النفط
عون يبحث مع شميم الزمان الاستفادة من العمالة البنغالية في قطاع ...
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوائم المالية لسنة 2021
الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوائم ......
رئيس نقابة الصيادين في سرت يدعو للبحث عن صياد مفقود منذ 12 يومًا
رئيس نقابة الصيادين في سرت يدعو للبحث عن صياد مفقود منذ 12 ......
شاهد في «هنا ليبيا»: انتشار كبير لفيروس بين الأطفال في الجفرة
شاهد في «هنا ليبيا»: انتشار كبير لفيروس بين الأطفال في ......
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة ......
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط