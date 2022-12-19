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الحويج يبحث دعم السيدات أصحاب المشروعات بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 01:57 صباحا
الحويج يبحث دعم السيدات أصحاب المشروعات بالمنطقة الجنوبية
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية عن فئة المرأة، الأحد 18 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، تقديم الدعم الفني للسيدات من أصحاب المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية عن فئة المرأة، بحضور مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة الدكتورة صباح عبد الله، بحسب بيان نشرته ثفحة الوزارة على «فيسبوك».

دعم وتمكين المرأة
وناقش اللقاء نشاط المجالس البلدية ودورها في دعم وتمكين المرأة، حيث استعرض الحاضرون المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة وإمكانية تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تقوم على الموارد الطبيعية بالمنطقة الجنوبية تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة. كما طلب الحاضرون من الوزير التدخل لتفعيل صندوق موازنة الأسعار والدعم السلعي للحد من ارتفاع الأسعار والمساهمة في خلق استقرار وانسياب السلع بالسوق المحلية.

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وأكد الحويج أن «المرأة الليبية تملك الإرادة والقدرة على تقلد مناصب قيادية بالدولة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يسبقه استقرار على المستوى السياسي والأمني، والذي يجب أن ينطلق من المنطقة الجنوبية»، مشيرًا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على خلق رؤية عمل مشتركة بين كافة القطاعات تحت مظلة البلديات واستثمار الموارد المتاحة بالشكل المطلوب تسهم في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي.

إصدار رخص الأسر المنتجة
ولفت إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارًا بإنشاء ديوان الحبوب بتوصيات من وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي يعمل وفق خطة تضمن توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والاستقرار بالسوق المحلي، موجهًا الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة إلى التواصل مع الوزارات والهيئات والبلديات بشأن إصدار رخص الأسر المنتجة وتسهيل إجراءات المشاركة بالمعارض المحلية والخارجية بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة، إضافة إلى التعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإقامة دورات تدريب لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني اللازم.

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