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أول موقف تركي بعد قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 09:33 مساء
أول موقف تركي بعد قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا
سفينة تركية خلال تنفيذ تدريب في شرق البحر المتوسط (أرشيفية: الإنترنت)
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حثت أنقرة كلًا من القاهرة وطرابلس على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع ما يمكن لتحديد حدود ليبيا ومصر، وفق القانون الدولي، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية الأحد.

وقالت المصادر الدبلوماسية التركية لقناة «تي ار تي» المحلية الرسمية اليوم، إن الحدود البحرية الجانبية، التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا، في 11 ديسمبر الجاري بـ9 إحداثيات جغرافية، لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط. ورأت أنه ليس من الواضح الطريقة التي جرى عبرها تحديد الحدود البحرية، وما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة ذات الصلة، قد جرى أخذها بعين الاعتبار، وما إذا كانت قد التزمت مبدأ الإنصاف بالكامل.

تركيا تحث على «اللجوء للأساليب السلمية»
وحسب المصادر نفسها، حثَّت تركيا البلدين مصر وليبيا على «اللجوء للأساليب السلمية» في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية التركية أنه جرى رسم الحدود البحرية من طرف الجانب المصري، إلى الغرب من الحدود البرية الفاصلة بين مصر وليبيا.

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وأضافت أن الجانب الليبي، ممثلًا في حكومة الوحدة الوطنية، أصدر بيانًا في 16 ديسمبر الجاري، بأن «حقوقه قد انتهكت» بناء على المرسوم الرئاسي المصري. فيما حثت تركيا البلدين على إطلاق حوار ومفاوضات، بأسرع وقت، لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.

مرسوم مصري بتحديد الحدود البحرية الغربية
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر الثلاثاء الماضي قرارًا جمهوريًا بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
ونص القرار على أن «تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)».

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