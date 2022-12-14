باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مصر وتركيا واليونان إلى «عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية»، ما من شأنه «زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط».

باشاغا: مستعد للتفاوض مع دول الجوار من أجل ترسيم الحدود البحرية

وأكد باشاغا، في بيان اليوم الأربعاء، استعداد حكومته لـ«التفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية».

ورأى كذلك أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا، والتي اعتبرها ناتجة عن «صراع دولي وإقليمي معقد تنعكس على الوضع الداخلي الليبي»، مشيرًا إلى «اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببًا في هشاشة الوضع في ليبيا»، وقال إن تلك الدول- التي لم يسمها- «ساهمت في عدم تمكين الحكومة الليبية من استلام مقارها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها».

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باشاغا: بعض الدول تستغل الظروف في ليبيا لخدمة لمصالحها

وتابع باشاغا: «المؤسف أن نرى بعض الدول تستغل هذه الظروف والأوضاع غير الطبيعية وتريد الحفاظ على هذه الوضعية خدمة لمصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية الوطنية العليا».

السيسي يصدر قرارًا بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

وأمس الثلاثاء نشرت وسائل إعلام مصرية قرارًا جمهوريًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن «تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)».

أثينا تتطلع لترسيم المنطقة الاقتصادية مع ليبيا

وفي 13 نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد.