  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 09:08 مساء
باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مصر وتركيا واليونان إلى «عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية»، ما من شأنه «زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط».

باشاغا: مستعد للتفاوض مع دول الجوار من أجل ترسيم الحدود البحرية
وأكد باشاغا، في بيان اليوم الأربعاء، استعداد حكومته لـ«التفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية».

ورأى كذلك أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا، والتي اعتبرها ناتجة عن «صراع دولي وإقليمي معقد تنعكس على الوضع الداخلي الليبي»، مشيرًا إلى «اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببًا في هشاشة الوضع في ليبيا»، وقال إن تلك الدول- التي لم يسمها- «ساهمت في عدم تمكين الحكومة الليبية من استلام مقارها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها».

- السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
- اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن بشرط
- باشاغا عن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا: لا تمثل ليبيا.. ولن ترى النور

باشاغا: بعض الدول تستغل الظروف في ليبيا لخدمة لمصالحها
وتابع باشاغا: «المؤسف أن نرى بعض الدول تستغل هذه الظروف والأوضاع غير الطبيعية وتريد الحفاظ على هذه الوضعية خدمة لمصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية الوطنية العليا».

السيسي يصدر قرارًا بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا
وأمس الثلاثاء نشرت وسائل إعلام مصرية قرارًا جمهوريًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن «تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)».

أثينا تتطلع لترسيم المنطقة الاقتصادية مع ليبيا
وفي 13 نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد.

اتفاق حكومة الوحدة الوطنية وتركيا
ومطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في حفل أُقيم بطرابلس- إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقيات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحلم المغربي يتسلح بزئير «الأسود» في مواجهة «الديوك» الفرنسية بنصف نهائي المونديال

الحلم المغربي يتسلح بزئير «الأسود» في مواجهة «الديوك» الفرنسية بنصف نهائي ...
عند الفلسطينيين.. مونديال قطر أظهر أن القضية «لم تدفن»

عند الفلسطينيين.. مونديال قطر أظهر أن القضية «لم تدفن»
المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
باشاغا يدعم رؤية باتيلي لتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة

باشاغا يدعم رؤية باتيلي لتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والدولة لإيجاد سلطة ...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا

السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه

خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه
بلينكن يعلق على احتجاز أبوعجيلة

بلينكن يعلق على احتجاز أبوعجيلة
المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)

المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميلوني تعلّق على اشتباكات نارية بين قوات ليبية ومافيا البشر
ميلوني تعلّق على اشتباكات نارية بين قوات ليبية ومافيا البشر
تقرير فرنسي يتحدث عن علاقة تفجير لوكربي بعملاء «سي آي إيه» و«سراويل مالطية»
تقرير فرنسي يتحدث عن علاقة تفجير لوكربي بعملاء «سي آي إيه» ...
أعيان رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون يعرضون على الدبيبة إنشاء بلدية للمناطق الثلاثة
أعيان رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون يعرضون على الدبيبة إنشاء ...
القيادة العامة: حفتر يستقبل رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة
القيادة العامة: حفتر يستقبل رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة
«الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية «يقود إلى توافق أشمل»
«الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية «يقود...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية
باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن......
باشاغا يطالب القطراني بتنسيق عاجل مع عمداء بلديات الجبل الأخضر لتوفير الوقود وغاز الطهي
باشاغا يطالب القطراني بتنسيق عاجل مع عمداء بلديات الجبل ......
القيادة العامة: حفتر يستقبل «رئيس المخابرات العامة بالمنطقة الشرقية»
القيادة العامة: حفتر يستقبل «رئيس المخابرات العامة بالمنطقة ......
«الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية «يقود إلى توافق أشمل»
«الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية ......
القيادة العامة: حفتر يستقبل رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة
القيادة العامة: حفتر يستقبل رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط