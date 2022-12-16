الإمارات: ندعم جهود إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.. ونتطلع إلى خارطة طريق باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت الإمارات بمساعي دول الجوار الليبي من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، مشيرة إلى دعمها تلك الجهود، متطلعة إلى خارطة طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، التي تأمل أن تقدم مسارات أساسية تحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الجمعة.

ودعا بوشهاب جميع الأطراف إلى تنسيق جهودها مع باتيلي؛ لإنجاح مساعيه، منوهًا بأهمية المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي وتعزيز اللُحمة الوطنية بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد، وأثنى على الأولوية التي تبديها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لهذا الملف.

دعم جهود لجنة «5+5»

وتابع: «بالتزامن مع الجهود السياسية، لابد من مواصلة البناء على المكاسب المحققة في الجانب الأمني في جانب دحر الإرهاب، وتعزيز وقف إطلاق النار، ونواصل المطالبة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن، ونشكر أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الساعية إلى الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار».

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وأكمل: «ندعم خطوات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة، ويضمن عدم تكرار الاشتباكات، ونؤيد دعوات نزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، ونؤيد البيان الخاص بخطر الذخائر على المدنيين والأطفال».