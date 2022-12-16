السني يطلب دعم مجلس الأمن للحوار الوطني داخل ليبيا.. ويحذر من المساس بالأموال المجمدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مجلس الأمن الدولي إلى دعم المباردات الحوارات الوطنية التي تسعى إلى جمع الأطراف الليبية داخل ليبيا، وآخرها مقترح المجلس الرئاسي رعاية حوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وذلك للاتفاق على فترة انتقالية ضمن جدول زمني تنتهي بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وتابع السني: «لا يفوتنا أن نذكر بأهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي اجتمعت في تونس أخيرًا، حيث جرى بحث تسريح المقاتلين، وإصلاح القطاع الأمني، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، ودراسة بناء نواة جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية واحتكار الدولة للسلاح»، حسب كلمته في جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة.

السني يحذر من وضع اليد على أموال الليبيين المجمدة

وأكمل: «نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، لأن التجميد في الأساس للحفاظ عليها وحمايتها وليس لنهبها، واستخدامها في تسويات أو تعويضات، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ولن نسمح بذلك».

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كما أشار إلى الطلب السابق برفع أسماء مواطنين مدرجين على قائمة العقوبات، سواء لدواعٍ إنسانية أو انتفاء سبب وجودهم على القائمة من أساس، داعيًا إلى «عدم تسييس هذا الملف».

واختتم بتأكيد أن حل الأزمة الليبية يكمن في إنهاء التدخلات الأجنبية والتزام كل الأطراف بالاستحقاقات المطلوبة، مع دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي لتحقيق إرادته، معقبًا: «ترّجعنا نفس الدواء لسنوات، ولازال المرض مزمنًا.. على الجميع احترام صوت الشعب الليبي وملكيته للحل ورغبته في إنهاء الصراع، ودعم الجهود الخالصة والوطنية للتوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وإنهاء جميع المراحل الانتقالية».