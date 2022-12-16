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مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: «خيبة أمل» من عدم إحراز أي تقدم في الاتفاق على أساس دستوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 06:06 مساء
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: «خيبة أمل» من عدم إحراز أي تقدم في الاتفاق على أساس دستوري
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أعربت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودورد، اليوم الجمعة، عن «خيبة الأمل» من عدم إحراز أي تقدم في الاتفاق على أساس دستوري وقانوني. 

وقالت، في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمن، إن «عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاطلاع بواجبيهما يؤدي إلى تقويض التقدم»، وأضافت «علينا في مجلس الأمن نوحد صفنا حتى نحمل القادة السياسيين الليبيين على العمل بروح بناءة مع باتيلي لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية».

باتيلي و«آلية بديلة»
وفي وقت سابق، وخلال الجلسة نفسها، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الجمعة، إن «التقدم على الصعيد السياسي محدود جدًا في ليبيا، داعيًا إلى الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي محلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وأضاف في إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن إنه «إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية موقتة أصبحت غير ملائمة اليوم».

وفي الخامس من الشهر الجاري، ذكر تقرير للأمم المتحدة بمرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وهي الذكرى التي تحل وسط استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية.

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