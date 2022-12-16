بعد غلق المدارس.. وفد طبي يستجيب لنداء استغاثة غريان

القاهرة - بوابة الوسط

توجهت قافلة طبية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، إلى مدينة غريان استجابة لنداء استغاثة أطلقه المستشفى التعليمي بالمدينة بعدما ازدادت به أعداد المصابين بأعراض تنفسية.

وسحبت القافلة عينات من كل حالات الإيواء بالمستشفى، واتضح بعد الفحص أن 66% من الحالات الموجبة كانت مصابة بالأنفلونزا الموسمية، فيما كانت 33% من الحالات مصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، علمًا بأن حالات الإيواء شملت الأعمار كافة، بما فيها الأطفال والرضع وكانت جميعها مستقرة، وفق بيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض.

ورافق القافلة مدير عام مركز مكافحة الأمراض، حيدر السائح، ووكيل وزارة الصحة، سعد الدين المسماري، وهدفت الزيارة إلى الوقوف على احتياجات المدينة والعقبات التي تواجه المستشفى التعليمي بغريان.

وأوضح مدير المستشفى معاناة المرفق الطبي من نقص في الكوادر البشرية وبعض المستلزمات والمعدات الطبية، فيما وعد وكيل وزارة الصحة بتقديم الحلول العاجلة لإنهاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي في المدينة، بدوره، أكد السائح ضرورة التواصل والتبليغ عبر القنوات الرسمية وبالطرق العلمية المتبعة والابتعاد عن إثارة الهلع والخوف بين المواطنين.

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إيقاف الدراسة في غريان وطبرق وسبها

والثلاثاء الماضي، قررت بلدية غريان، تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام للمراحل التعليمية (رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمتوسط) يومان؛ «نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي» في المؤسسات التعليمية.

واتخذ قرار تعليق الدراسة بعد الاجتماع الطارئ لمسئولي القطاعات العامة في البلدية لتقييم الوضع الصحي داخل المدينة، والذي خلص أيضًا إلى تكليف الجهات المختصة بتقييم الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة تقرير خلال يومين من تاريخ الاجتماع.

وأعلن المجلس البلدي طبرق، أمس الخميس، إيقاف الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة والخاصة، بداية من السبت المقبل (17 ديسمبر) ولمدة أسبوع، وذلك بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح عميد البلدية فرج بوالخطابية، أن فترة الإيقاف تبدأ السبت المقبل، وتنتهي الخميس المقبل (22 ديسمبر)، وذلك حسبما نشرت صفحة المجلس على موقع «فيسبوك».

إلى ذلك، قرر المجلس البلدي سبها إيقاف المدارس لمدة أربعة أيام ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري وحتى 19 منه، وذلك ضمن إجراءات احترازية خاصة بـ«انتشار فيروسات شتوية» لم يحددها المجلس.

سحب عينة من طفل بمستشفى غريان التعليمي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)