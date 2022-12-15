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مباحثات ليبية باكستانية لإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية وتفعيل التبادل التجاري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 06:26 مساء
مباحثات ليبية باكستانية لإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية وتفعيل التبادل التجاري
اجتماع النويري والوفد المرافق له مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني، الخميس 15 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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بحث وفد مجلس النواب الذي يجري زيارة رسمية إلى إسلام آباد، مع مجلس الشيوخ الباكستاني، «إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين»، وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ويضم وفد مجلس النواب الذي يزور باكستان كلا من النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وأعضاء المجلس سعد البدري، والمهدي مسعود الأعور، وعبدالمنعم بالكور، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

اجتماع وفد النواب مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن النويري والوفد المرافق له عقدوا اجتماعا، اليوم الخميس، مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني، جرى خلاله «بحث إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين وتبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية».

- النويري ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوقعان مذكرة تفاهم

وأضاف بليحق أن الاجتماع بحث أيضا «فتح آفاق التعاون في عدد من المجالات في مقدمتها قطاع النفط والغاز وإمكانية تفعيل التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الباكستانية في مجالات الصناعة والزراعة».

وأشار بليحق إلى أن وفد مجلس النواب قام عقب الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوفد خلال الزيارة بجولة داخل مقر مجلس الشيوخ الباكستاني شملت القاعة الرئيسية والمتحف وبقية مرافق المجلس في إسلام آباد.

وفي وقت سابق اليوم، وقع النويري، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميرزا محمد أفريدي، مذكرة تفاهم بين المجلسين، تهدف إلى تأسيس آلية لتطوير العمل البرلماني المشترك، وخلق قنوات للتعاون وتبادل الخبرات؛ للوصول إلى رؤية موحدة على جميع الأصعدة.

متحف مجلس الشيوخ الباكستاني في إسلام أباد. (مجلس النواب)
متحف مجلس الشيوخ الباكستاني في إسلام أباد. (مجلس النواب)
اجتماع النويري والوفد المرافق له مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني، الخميس 15 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
اجتماع النويري والوفد المرافق له مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني، الخميس 15 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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