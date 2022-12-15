النويري ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوقعان مذكرة تفاهم

القاهرة - بوابة الوسط

وقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميرزا محمد أفريدي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين المجلسين.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وأعضاء مجلس النواب سعد البدري، والمهدي مسعود الأعور، وعبدالمنعم بالكور، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني ووكيل المجلس، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس آلية لتطوير العمل البرلماني المشترك، وخلق قنوات للتعاون وتبادل الخبرات؛ للوصول إلى رؤية موحدة على جميع الأصعدة.

وتسعى أيضًا إلى حث الحكومتين في البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية، وغيرها من مجالات التعاون، ودعمها وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين؛ مما يسهم في تعزيز وتوثيق العلاقات والمصالح المشتركة.