الحويج يستعرض خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال لعام 2023، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجلس رشيد صوان، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عزالدين مصدق.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن اللقاء استعرض نشاط مجلس أصحاب الأعمال خلال العام الجاري 2022، والمشاكل والعراقيل التي واجهت الإدارة في تنفيذ المهام.

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وأضاف البيان أن المجتمعين تطرقوا إلى عدد من المقترحات التي تُعزز دور المجلس في قطاعات التجارة والاستثمار وتنمية الصناعات المحلية بالقطاع الخاص، ورفع جودة المنتجات المحلية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز تنمية الصادرات التابع لها لإيجاد أسواق خارجية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.