Atwasat

المقريف يفتتح دورة تدريبية حول بناء القدرات في الجرد الوطني وحصر التّراث الثقافي اللامادي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 04:07 مساء
المقريف يفتتح دورة تدريبية حول بناء القدرات في الجرد الوطني وحصر التّراث الثقافي اللامادي
افتتاح الدورة التدريبية بحضور المقريف في جامعة غريان، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
alwasat radio

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، موسى المقريف، صباح اليوم الإثنين، دورة تدريبية بعنوان «بناء القدرات في الجرد الوطني وجحصر التراث الثقافي اللامادي»، والتي تقام تحت شعار «تراثنا اللامادي المخاطر والتحديات» بجامعة غريان.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة يجري تنظيمها تحت إشراف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

حضر افتتاح الدورة التي أقيمت بجامعة غريان،مراقب التربية والتعليم بالبلدية محمد المنتصر، وأمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم عبدالله فرج السوسي، ورئيس جامعة غريان الدكتور محمد إبراهيم غومة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالجانب الأثري والسياحي وطلبة قسم الآثار والسياحة بالجامعة.

التعريف بالتراث الثقافي اللامادي
وأوضحت الوزارة أن الدورة التدريبية تهدف الدورة إلى «التعريف بالتراث الثقافي اللامادي والإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للتراث، وأساليب توثيق وحصر التراث الثقافي اللامادي، والمخاطر والتحديات التي تواجهه وسبل استدامة التراث الثقافي الليبي اللامادي، والتدريب العملي للمشاركين على توثيق عناصر من التراث للامادي، وتوعية أفراد المجتمع الليبي بتراثهم».

وأكد المقريف خلال كلمته أن الدورة «تأتي لضرورة اتخاذ خطوات عملية لجرد الموروث الثقافي الليبي، وحصره وتسجيله في قوائم وطنية، تمهيدا لتسجيله على لائحة التراث الثقافي اللامادي، لإضفاء الصبغة الدولية عليه، وتعريف بقية الشعوب والأمم حول هذا الموروث، والإشادة به في الأوساط المختصة».

الأنشطة المقترحة لحصر التراث اللامادي
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على استعداد اللجنة التام لتنفيذ الأنشطة المقترحة الخاصة بالثراث المقدمة من المؤسسات الوطنية، أو التي ترد إلينا من المنظمات الدولية ضمن خططها وبرامجها المعتمدة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المقريف أجرى على هامش الدورة جولة تفقدية لمدرستي شهداء غريان للتعليم الأساسي ومدرسة القادسية للتعليم الثانوي بنات اطلع خلالها على سير العملية التعليمية بالمراقبة واستمع خلال الجولة إلى الملاحظات المقدمة من المعلمين.

افتتاح الدورة التدريبية بحضور المقريف في جامعة غريان، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح الدورة التدريبية بحضور المقريف في جامعة غريان، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف متحدثا في افتتاح الدورة التدريبية بجامعة غريان، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف متحدثا في افتتاح الدورة التدريبية بجامعة غريان، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف بمدرستي شهداء غريان للتعليم الأساسي ومدرسة القادسية للتعليم الثانوي بنات. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف بمدرستي شهداء غريان للتعليم الأساسي ومدرسة القادسية للتعليم الثانوي بنات. (وزارة التربية والتعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا

«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا
سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية

سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»

منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي

مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي
مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1

مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي

تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: تسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات
الدبيبة: تسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات
إنشاء خط كهرباء هوائي بين العزيات والمخيلي بديلا موقتا للأبراج المنهارة
إنشاء خط كهرباء هوائي بين العزيات والمخيلي بديلا موقتا للأبراج ...
النويري يؤكد للصور دعم جهوده في مكافحة الفساد
النويري يؤكد للصور دعم جهوده في مكافحة الفساد
مؤسسة النفط تبحث مع «بي جي بي» الصينية استئناف نشاطها في ليبيا
مؤسسة النفط تبحث مع «بي جي بي» الصينية استئناف نشاطها في ليبيا
المقريف يفتتح دورة تدريبية حول بناء القدرات في الجرد الوطني وحصر التّراث الثقافي اللامادي
المقريف يفتتح دورة تدريبية حول بناء القدرات في الجرد الوطني وحصر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
اتفاق بين غوتيريس وفقي على ثلاث نقاط بشأن ليبيا
اتفاق بين غوتيريس وفقي على ثلاث نقاط بشأن ليبيا...
خلال ملتقاهم الأول.. الدبيبة يعتمد 8 قرارات لمخاتير المحلات
خلال ملتقاهم الأول.. الدبيبة يعتمد 8 قرارات لمخاتير المحلات...
كيف تراكم الدين العام الليبي؟ وما هي توزيعاته؟ وكم يمثل كنسبة إلى الناتج المحلي؟
كيف تراكم الدين العام الليبي؟ وما هي توزيعاته؟ وكم يمثل ......
المقريف يفتتح دورة تدريبية حول بناء القدرات في الجرد الوطني وحصر التّراث الثقافي اللامادي
المقريف يفتتح دورة تدريبية حول بناء القدرات في الجرد الوطني ......
مؤسسة النفط تبحث مع «بي جي بي» الصينية استئناف نشاطها في ليبيا
مؤسسة النفط تبحث مع «بي جي بي» الصينية استئناف نشاطها في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط