مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة سرت والمركز الليبي للدراسات المستقبلية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقعت جامعة سرت مذكرة تعاون أكاديمي مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية، من أجل تبادل الخبرات العلمية والتنظيم المشترك للندوات؛ سعيا لخدمة المجتمع وتطوير البحث العلمي.

وتأتي مذكرة التعاون في إطار تفعيل مبدأ التعاون بين المؤسسات العلمية والخدمية وتوثيق أواصر التعاون الخدمي والتطبيقي بين الجهتين.

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وقع المذكرة رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، ومدير عام المركز الليبي للدراسات المستقبلية الدكتور مختار أبوصاع، بحضور مدير مركز الدراسات المستقبلية بالجامعة.

وفي 19 مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح عبدالواحد، قرارا يقضي بإنشاء «المركز الليبي للدراسات المستقبلية»، على أن تكون العاصمة طرابلس مقرا له، فيما تعود تبعيته لمجلس التخطيط الوطني، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس.