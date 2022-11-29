عون يبحث التلوث البيئي في المناطق المجاورة لمجمع مليتة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، تقليل التلوث البيئي لمجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز على المناطق المجاورة، وتشمل مدينة العجيلات.

جاء ذلك خلال لقائه أعيان العجيلات، حيث تحدث وفد المدينة عن تأثير الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من إدارة التنمية المستدامة بالوزارة في هذا الإطار، إضافة إلى دعم المستشفيات في المنطقة، كما استعرض عون التقارير التي أحالها إلى الجهات المختصة، والمطالب التي يمكن نقلها إلى الحكومة.