ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 د‫ينار مقابل 4.88 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وتراجع سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار، الأحد، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.90 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.30 مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.50 دينار ليبي.

واستقرت الليرة التركية عند 0.26 دينار واليوان الصيني عند 0.67 دينار.