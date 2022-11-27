انقطاع الكهرباء والاتصالات في عدد من مدن الجبل الغربي بسبب سوء الأحوال الجوية وتعليق الدراسة في جادو غدا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أكد مصدر من المجلس البلدي جادو في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء والاتصالات في عدد من مدن الجبل الغربي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم.

تعليق الدراسة في جادو غدا الإثنين

وأعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية جادو، مساء اليوم، تعليق الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية غدًا الإثنين «باستثناء امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام التعليم الثانوي»، بناء على التفويض الممنوح من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، وذلك انطلاقا من مبدأ المسؤولية وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس

وشهدت العاصمة طرابلس وعدد من المناطق القريبة منها اليوم هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى جريان الأودية وإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية نتيجة تكدس مياه الأمطار التي أعاقت حركة السير.

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وفي طرابلس، علقت مراقبات التربية والتعليم بمنطقة طرابلس الكبرى الدراسة بالمدارس والمراقبات وأعلنت بعض القطاعات إجازة رسمية بسبب موجة الطق السيئ التي تشهدها المنطقة، وذلك بعدما تركت وزارة التربية والتعليم للمراقبات حرية تقدير الموقف حسب أوضاعها.

توقف حركة السير على طريق بني وليد - ترهونة

وفي بني وليد، أعلنت مديرية الأمن، توقف حركة السير على الطريق الرابط مع مدينة ترهونة نتيجة السيول الغزيرة وجريان المياه بالمنطقة، بحسب ما أكده عضو الإعلام بمديرية أمن بني وليد محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم.

وقال صالح، إن قسم النجدة والدوريات الأمنية بالمديرية أنشأ خمس دوريات على الطريق الرابط بين بني وليد ومنطقة شتاتة شمال المدينة، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين العابرين للطريق نتيجة لسوء الأحوال الجوية وجريان السيول على الطريق.