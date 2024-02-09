السويحلي يفوز على الخمس بهدفين نظيفين في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب السويحلي على الخمس بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لمنافسات المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

والو يضع السويحلي في المقدمة

تقدم السويحلي بالهدف الأول عن طريق محمود والو في الدقيقة 48 محولا كرة عرضية عالية إلى الشباك بعدما غافل الدفاع وهرب من الرقابة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تمكن إسماعيل التاجوري من تعزيز النتيجة لصالح السويحلي بالهدف الثاني عندما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك، لينهي المباراة بهدفين نظيفين.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد السويحلي إلى 14 نقطة في المركز الرابع موقتا، بينما توقف رصيد الخمس عند ثماني نقاط.