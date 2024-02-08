الليلة.. الأهلي بنغازي يواجه الأنوار في المجموعة الأولى بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا الأهلي بنغازي والأنوار في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأهلي بنغازي يتراجع للمركز الرابع

فريق الأهلي بنغازي يأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم سعيا إلى الاقتراب من المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا»، حيث يشغل الفريق المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة برصيد 17 نقطة، بعدما كان في المركز الثالث إلا أن فوز الهلال أمس على الصقور دفع بالأهلي بنغازي للمركز الرابع، فيما يتصدر الترتيب فريق النصر برصيد 21 نقطة.

- التونسي كمال زعيم مدربا للبشائر خلفا لجمال خميس

- ركلة جزاء تمنح الهلال فوزا صعبا على الصقور بـ«دورينا»

أما الأنوار فهو في المركز الثامن برصيد سبع نقاط، وهو يريد بالتالي حصد نقاط الفوز اليوم لكي يحسن ترتيبه في جدول المجموعة.