ركلة جزاء تمنح الهلال فوزا صعبا على الصقور بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص الهلال فوزا صعبا على الصقور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الهلال يحسم النتيجة في اللحظات الأخيرة

تقدم الهلال بهدف أحرزه أحمد سعد في الدقيقة 58 من تسديدة بعيدة المدى. وفي الدقيقة 85، أدرك الصقور التعادل بهدف أحرزه كالفين من ركلة حرة سددها مباشرة، فاصطدمت بالقائم وارتدت للشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، أحرز الهلال الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة عرقلة أحمد سعد داخل منطقة الجزاء، فتصدى لها عزو المريمي، وسددها على يمين حارس مرمى الصقور، محرزا هدف الفوز للهلال.

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بهذا الفوز، مكن الهلال من رفع رصيده إلى 19 نقطة، واقترب من المنافسة على صدارة المجموعة الأولى في «دورينا»، بينما توقف رصيد الصقور عند ست نقاط في المركز العاشر (الأخير) بالمجموعة.