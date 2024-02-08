التحدي يحرز فوزه الثاني بـ«دورينا» على حساب المروج

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق التحدي فوزه الثاني هذا الموسم من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بعدما تغلب على المروج بهدف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس، ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى.

أموتو يحرز هدفا مبكرا للتحدي

سجل هدف المباراة الوحيد النيجيري أوستن أموتو في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بضربة رأسية متقنة حول بها كرة عالية إلى الشباك.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد التحدي إلى عشر نقاط وتقدم إلى المركز السادس في ترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا»، بينما توقف رصيد المروج عند ثماني نقاط، لكنه تراجع إلى المركز السابع.