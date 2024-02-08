الأهلي بنغازي يلتقي الزمالك وديا استعدادا للبطولة العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة بالزمالك المصري مساء اليوم الخميس في مباراة ودية تأتي ضمن معسكر الفريق بالقاهرة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة التي يستضيفها الأردن.

الأهلي بنغازي والسويحلي يمثلان ليبيا بالبطولة العربية

ومن المتوقع أن يخوض فريق الأهلي بنغازي مزيد المباريات الودية قبل التوجه إلى الأردن لبدء مشاركته في البطولة العربية، التي يمثل فيها ليبيا إلى جانب فريق السويحلي.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة عن مواجهات متوازنة، حيث تضم المجموعة الأولى فرق السيب العماني والشرطة القطري وبني ياس الإماراتي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق السويحلي ودار كليب البحرني وقطر القطري، أما المجموعة الثالثة فتضم شباب الحسين الأردني ومصافي الشمال العراقي وكاظمة الكويتي، وتضم المجموعة الرابعة فرق الأهلي بنغازي وعيرا الأردني والنجمة البحريني وغاز الجنوب العراقي.

ويلتقي الأهلي بنغازي في الدور الأول مع فريق عير الأردني، تليها مباراته أمام النجمة البحريني، ثم يواجه غاز الجنوب العراقي.

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أما مباريات فريق السويحلي في البطولة العربية للكرة الطائرة فستبدأ بمواجهة فريق قطر القطري تليها مواجهة دار كليب البحريني.