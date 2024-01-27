(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط

فاز الجزيرة على الأهلي طرابلس بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بقاعة طرابلس الكبرى ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.

بداية قوية للأهلي طرابلس

بدأ الأهلي طرابلس المباراة بحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، غير أن الجزيرة استعاد توازنه سريعا بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 28-26.

وفي الشوطين الثالث والرابع تواصلت السيطرة لفريق الجزيرة الذي فاز بالشوطين بنتيجة 25-23 و25-19 على التوالي.

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وفي مباراة أخرى أقيمت بقاعة المرحوم أحمد الموسى بمدينة المرج، تغلب الهلال على المروج بنتيجة 3 – صفر. جاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-14 و25-16 لصالح الهلال.

مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة بدوري الكرة الطائرة السبت 27 يناير 2024 (صور خاصة لبوابة الوسط- تصوير، محمود دردور)

مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة بدوري الكرة الطائرة السبت 27 يناير 2024 (صور خاصة لبوابة الوسط- تصوير، محمود دردور)

مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة بدوري الكرة الطائرة السبت 27 يناير 2024 (صور خاصة لبوابة الوسط- تصوير، محمود دردور)

مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة بدوري الكرة الطائرة السبت 27 يناير 2024 (صور خاصة لبوابة الوسط- تصوير، محمود دردور)

مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة بدوري الكرة الطائرة السبت 27 يناير 2024 (صور خاصة لبوابة الوسط- تصوير، محمود دردور)

مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة بدوري الكرة الطائرة السبت 27 يناير 2024 (صور خاصة لبوابة الوسط- تصوير، محمود دردور)