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المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 08:15 مساء
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس (صفحة وكالة الأنباء الليبية على فيسبوك)
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فقد المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس المباراة التي جمعته بنظيره الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط من دون رد، وذلك في افتتاح مبارياته ضمن بطولة أفريقيا للكرة الطائرة جلوس المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، التي تقام حاليا في مدينة لاغوس النيجيرية.

سيطرة جزائرية على المباراة
سيطر منتخب الجزائر على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم عزز تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-6، واختتم منتخب الجزائر ثالث الأشواط لصالحة بنتيجة 25-15، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

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ويتطلع المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس إلى تعويض خسارته الأولى في بطولة أفريقيا، عندما يخوض ثاني مبارياته بالبطولة أمام منتخب رواندا.

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