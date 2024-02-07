«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن مساعد الحكم الليبي الدولي عطية محمد وقع عليه الاختيار ليكون ضمن طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن دور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أداء متميز لعطية محمد

وقال الاتحاد الليبي عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اختارت مساعد الحكم الليبي الدولي عطية محمد ليكون مساعدا ضمن طاقم تحكيم مباراة منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا.

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ويعتبر مساعد الحكم الدولي عطية محمد من الحكام أصحاب الخبرة الكبيرة في ملاعب القارة الأفريقية، لمشاركته المميزة في العديد من المباريات الأفريقية، التي قدم فيها مستوى طيبا، نال من خلاله احترام لجنة الحكام بـ«كاف».