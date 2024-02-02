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شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 08:30 مساء
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية
لقطة مثبتة من فيديو برنامج «في التسعين» حلقة الخميس 1 فبراير 2024 (قناة الوسط)
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تناولت حلقة من برنامج «في التسعين» الذي بثته قناة الوسط «Wtv» أمس الخميس، رصد ظاهرة وجود شحن جماهيري كبير وتعصب من خارج الملعب، وذلك على الرغم من وجود عدد من مسؤولي الأندية.

الخمسي يحذر من مثيري الفتنة
من جانبه، قال عادل الخمسي محلل قناة برنامج «في التسعين» إن هناك جهات أخرى يمكن أن تحرض على الفتنة والفوضى وتحاول أن تجعل من كرة القدم مدخلا لها.

وطالب الخمسي الجهات الأمنية في المنطقتين الشرقية والغربية بالاجتماع مع رؤساء الأندية وتوجيه رسائل قوية بضرورة تحمل الأندية مسؤولياتها، مع التلويح بعقوبات صارمة منها توقيع غرامات بمبالغ كبيرة وفي حالة تكرار المخالفة يتم نقل مباريات الفريق إلى ملعب يبعد مائتي كيلومتر عن ملعب الفريق.

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وأوضح عادل الخمسي أن اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات لا يمكنهما التصدي للتجاوزات الجماهيرية، لذلك لابد أن تقوم وزارة الداخلية بهذا الدور.

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