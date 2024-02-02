شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت حلقة من برنامج «في التسعين» الذي بثته قناة الوسط «Wtv» أمس الخميس، رصد ظاهرة وجود شحن جماهيري كبير وتعصب من خارج الملعب، وذلك على الرغم من وجود عدد من مسؤولي الأندية.

الخمسي يحذر من مثيري الفتنة

من جانبه، قال عادل الخمسي محلل قناة برنامج «في التسعين» إن هناك جهات أخرى يمكن أن تحرض على الفتنة والفوضى وتحاول أن تجعل من كرة القدم مدخلا لها.

وطالب الخمسي الجهات الأمنية في المنطقتين الشرقية والغربية بالاجتماع مع رؤساء الأندية وتوجيه رسائل قوية بضرورة تحمل الأندية مسؤولياتها، مع التلويح بعقوبات صارمة منها توقيع غرامات بمبالغ كبيرة وفي حالة تكرار المخالفة يتم نقل مباريات الفريق إلى ملعب يبعد مائتي كيلومتر عن ملعب الفريق.

- شاهد.. «في التسعين» يتساءل: هل فرضت الزيارات المتبادلة بين النصر والأهلي بنغازي على رؤساء الأندية؟

- شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

وأوضح عادل الخمسي أن اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات لا يمكنهما التصدي للتجاوزات الجماهيرية، لذلك لابد أن تقوم وزارة الداخلية بهذا الدور.