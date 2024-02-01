  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 06:24 مساء
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
تنويه حلقة برنامج «في التسعين» على قناة الوسط الخميس 1 فبراير 2024. (قناة الوسط)
WTV_Frequency

يتواصل اللقاء مع برنامج «في التسعين» الذي تقدمه قناة الوسط «Wtv» بإذاعة حلقة جديدة في السابعة من مساء اليوم الخميس تتناول أهم ما يثار على الساحة الرياضية في الوقت الراهن، بجانب تقديم متابعة دقيقة لأهم الآراء الفنية لضيوف البرنامج.

«في التسعين» يبحث تصرفات المسؤولين وردود الأفعال عليها
حلقة الليلة من برنامج «في التسعين» من تقديم المذيع عبدالرزاق بلحاج، فيما سيكون الضيوف: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وسمير عبود وفيصل الأصيبعي.

ويتطرق النقاش خلال حلقة الليلة من برنامج «في التسعين» إلى الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي وإيجابياتها.

ويناقش برنامج «في التسعين» كذلك التصرفات التي تصدر عن بعض المسؤولين وردود أفعال الجماهير عليها.

كما يتناول برنامج «في التسعين» استعدادات منتخب ليبيا لكرة الصالات لمواجهة نظيره الجزائري في التصفيات الأفريقية.

- لمشاهدة «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv».. اضغط هنا
- لمشاهدة «في التسعين» عبر صفحة «فيسبوك».. اضغط هنا

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050

«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان

شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية

مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا

صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025

في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025
هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024

هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024
«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع

«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع
في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت ...
منتخب الصالات يختتم معسكره في القاهرة استعدادا لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس أفريقيا
منتخب الصالات يختتم معسكره في القاهرة استعدادا لمواجهة الجزائر ...
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات
ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ......
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية ......
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري ......
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة ......
المزيد
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي ......
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية...
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب ......
ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات
ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات...
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر...
المزيد