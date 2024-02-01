شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل اللقاء مع برنامج «في التسعين» الذي تقدمه قناة الوسط «Wtv» بإذاعة حلقة جديدة في السابعة من مساء اليوم الخميس تتناول أهم ما يثار على الساحة الرياضية في الوقت الراهن، بجانب تقديم متابعة دقيقة لأهم الآراء الفنية لضيوف البرنامج.

«في التسعين» يبحث تصرفات المسؤولين وردود الأفعال عليها

حلقة الليلة من برنامج «في التسعين» من تقديم المذيع عبدالرزاق بلحاج، فيما سيكون الضيوف: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وسمير عبود وفيصل الأصيبعي.

ويتطرق النقاش خلال حلقة الليلة من برنامج «في التسعين» إلى الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي وإيجابياتها.

ويناقش برنامج «في التسعين» كذلك التصرفات التي تصدر عن بعض المسؤولين وردود أفعال الجماهير عليها.

كما يتناول برنامج «في التسعين» استعدادات منتخب ليبيا لكرة الصالات لمواجهة نظيره الجزائري في التصفيات الأفريقية.

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