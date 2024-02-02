شاهد.. «في التسعين» يتساءل: هل فرضت الزيارات المتبادلة بين النصر والأهلي بنغازي على رؤساء الأندية؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت أحدث حلقة من برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة الوسط «Wtv» الزيارات المتبادلة بين مسؤولي نادي النصر والأهلي بنغازي، حيث تساءل عبدالرزاق بلحاج مقدم البرنامج عما إذا كانت تلك الزيارة عفوية أم بطلب من جهات أخرى.

الأندية بها تيار عاقل

وردا على السؤال أجمع ضيوف برنامج «في التسعين» على أن تلك الزيارة كانت بناء على طلب من مسؤولي الدولة، فضلا عن وجود تيار قوي وعاقل في الأندية يحرص على معالجة الموقف.

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وأكد ضيوف برنامج «في التسعين» أن التعامل مع الأندية الكبيرة والجماهيرية يحتاج إلى قدر كبير من الذكاء والهدوء والفطنة.