شاهد.. «في التسعين» يطرح السؤال: هل يتم منع الجماهير من التواجد في مدرجات الملاعب مجددًا؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الإعلامي عبدالرزاق بالحاج في برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الخميس الماضي، مع ضيفي الحلقة: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي مسألة السماح للجماهير بدخول الملاعب الرياضية، وطرح تساؤلًا حول ما إذا كان سيتم منع الجماهير من التواجد في الملاعب مجددًا لمتابعة مباريات الدوري الممتاز؟

تجاوز اتحاد الكرة

وخلال حلقة برنامج «في التسعين»، أكد المحلل الرياضي عادل الخمسي أنه جرى الإعلان قبل بدء الدوري الممتاز، وأنه سيجري عقد اجتماع بين اتحاد الكرة واللجنة الأمنية، وبعد الجولة الثانية سيبدأ التفكير في آلية رجوع الجماهير للملاعب الرياضية.

وقال الخمسي إن المفاجأة تمثلت في أنه خلال أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الممتاز جرى السماح للجماهير بدخول الملاعب، وهو تجاوز للدراسة الأمنية واللجنة الأمنية وتجاوز لاتحاد الكرة، وهو ما يعني بوضوح أن القرار ليس بيد اتحاد الكرة.