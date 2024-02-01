ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تشارك ليبيا في الدورة السابعة للألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها السابعة التي تنطلق غدا الجمعة في إمارة الشارقة الإماراتية.

مشاركة ليبية بـ3 ألعاب رياضية

يمثل ليبيا في الدورة السابعة للألعاب للأندية العربية للسيدات وفد رياضي من الاتحاد الليبي الرياضي النسائي يضم ثلاثة ألعاب رياضية هي: ألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطاولة.

يتكون الوفد الليبي المشارك من الرياضيات رتاج السائح في لعبة رمي القرص وسما الفريطيس ورنيم الصاقلي في لعبة الكاراتيه «كاتا وكومتي» وزينب الشريف في لعبة كرة الطاولة.

- شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

- الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس

يرافق وفد ليبيا المشارك في الدورة السابعة للألعاب للأندية العربية للسيدات رئيسة الاتحاد الليبي الرياضي النسائي عواطف أبوشويشة كرئيس للوفد وملاك بلاعو إدارية والمدربون الوطنيون سالم السائح مدرب ألعاب القوى ولطفي الصاقلي مدرب الكاراتيه.