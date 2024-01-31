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صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 31 يناير 2024, 09:02 مساء
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
غلاف الكتاب (يمين) والموثق الرياضى ناصر الحاجى (يسار) (فيسبوك)
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صدر عن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية كتاب جديد للموثق الرياضي ناصر الحاجي بعنوان «التشريعات الليبية المنظمة للهيئات الرياضية»، خلال 64 عاما من 1954 إلى 2018.

الكتاب يضم 67 تشريعا وقانونا وقرارا
ويقع الكتاب في 670 صفحة واشتمل على 67 تشريعا وقانونا وقرارا للمكونات الرياضية في ليبيا.

ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب، الباب الأول شمل الهيئات العامة والوزارات ومجموع تشريعاته 21 تشريعا، والباب الثاني عن اللجنة الأولمبية الليبية والاتحادات الرياضية ومجموع تشريعاته 29 تشريعا، والباب الثالث عن الأندية الشبابية ومجموع تشريعاته 15 تشريعا، والباب الرابع عن مجالس الرياضة ويتضن تشريعين اثنين.

وفى تصريح للموثق الرياضي ناصر الحاجي خص به بوابة «الوسط»، قال إن الكتاب تجميع للقوانين والتشريعات الصادرة في مجال تنظيم الحركة الرياضية بجميع مكوناتها، لذلك سيكون مرجعاً وشاهداً على تطور هذه القوانين والتشريعات.

وأضاف الحاجي أنه اعتمد على عدة مصادر للتشريعات من بينها الجريدة الرسمية ومدونة التشريعات الليبية، والصحف المحلية، والإدارة القانونية بوزارة الرياضة.

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وكشف ناصر الحاجي أنه اعتمد أيضا على عدد من الشخصيات الرياضية التي عرفت باهتمامها بحفظ نسخ من القرارات وهم الأساتذة أحمد اليزيدي والسنوسي عامر ومحمد بيت المال ومحمود الطويل ورحومة سوط وعبدالجليل البزنطي وعلي جرناز الذي قام أيضاً بمراجعة الكتاب، كما حظي بتعاون القائمين على قسم الجريدة الرسمية بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

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