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لجنة اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة تقترب من إنهاء مهامها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 07:42 مساء
لجنة اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة تقترب من إنهاء مهامها
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يترأس أحد اجتماعات اللجنة المكلفة بوضع قانون الرياضة (حساب وزارة الرياضة على فسبوك)
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وصلت اللجنة الخاصة بقانون الرياضة المشكلة من وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، إلى المراحل الأخيرة من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الذي سيكون الأول في تاريخ الرياضة الليبية والذي أقره مجلس النواب شهر أغسطس الماضي.

اجتماعات عديدة لإعداد قانون الرياضة
وعقدت اللجنة الخاصة بقانون الرياضة طيلة الفترة الماضية العديد من الاجتماعات الدورية لصياغة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة، وقامت بعرضها على وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي للنظر في بعض الملاحظات والتوجيهات، وذلك من أجل إعدادها في صورتها النهائية الكاملة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وفقًا لما ذكرته وزارة الرياضة على صفحتها على موقع «فيسبوك».

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مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

يُذكر أن قانون الرياضة خرج بعد عمل مضن ومجهود شاق وعسير لينظم عمل جميع المكونات الرياضية في ليبيا وحماية حقوق الرياضيين والإداريين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي برمته، بهدف إرساء دعائم الرياضة عامة والارتقاء بمستواها وينظم العلاقة بين مختلف أجسامها بما يتسق وينسجم مع كل المواصفات والمعايير الدولية.

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