مكراز يطالب بتفعيل قانون الرياضة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب صلاح مكراز لاعب دارنس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، والمدير السابق لمنتخب الشباب، بضرورة تفعيل الاهتمام بقانون الرياضة الذي صدر مؤخرا باعتباره مكسبا للرياضة الليبية.

قانون الرياضة يحقق مكاسب كبيرة

وقال صلاح مكراز في تصريح لبوابة «الوسط» إنه من المفترض أن تكون هناك ورش عمل توضح المكاسب من وراء إقرار قانون الرياضة وكيفية مساهمته في تطوير الرياضة.

وأضاف أن قانون الرياضة يضع أسسا قانونية مهمة للمجال الرياضي، خاصة أن التشريعات واللوائح المنظمة للمجال الرياضي كانت بحاجة لتفعيل ومواكبة للعصر.

يذكر أن مجلس النواب أقر خلال جلسة عقدت في الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي قانون الرياضة، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

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وأضاف بليحق أن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون الرياضة بالأغلبية، مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب حول مشروع القانون.