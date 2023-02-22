مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء، قانوني الرياضة والنقابات، وتشكيل لجنة لاعتماد استراتيجية الهجرة، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنّ الجلسة استمرت لساعات متأخرة من مساء الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس الدكتور عبدالهادي الصغير.

إقرار قانون الرياضة بالأغلبية والنقابات بالإجماع

وأضاف أن المجلس أقرّ مشروع قانون الرياضة بالأغلبية مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب حول مشروع القانون، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون النقابات بالإجماع، مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب أيضًا.

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تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة

وأوضح أن المجلس صوّت بالأغلبية على مشروع قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وإحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة لرئيس المجلس للاختصاص.

إضافة مواد جديدة بقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية

كما صوت النواب بالأغلبية، بحسب بليحق، على مشروع قانون بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لعام 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

جانب من جلسة مجلس النواب ببنغازي، 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بلحيق على فيسبوك)

جانب من جلسة مجلس النواب ببنغازي، 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بلحيق على فيسبوك)

جانب من جلسة مجلس النواب ببنغازي، 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بلحيق على فيسبوك)

جانب من جلسة مجلس النواب ببنغازي، 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بلحيق على فيسبوك)