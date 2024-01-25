استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

إقامة مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة

ووفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، فإن المجموعة الأولى ستشهد إقامة مباريات الأسبوع التاسع، فيما تشهد المجموعة الثانية إقامة مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

في المجموعة الأولى ستقام بعد غد السبت مباراتا التعاون والأنوار بملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا، والنصر مع الصداقة بملعب شهداء بنينا.

أما يوم الأحد المقبل، فيلتقي التحدي مع الصقور بملعب شهداء بنينا، ويوم الإثنين المقبل سيلعب الأخضر والهلال بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، كما يلتقي الأهلي بنغازي مع المروج بملعب شهداء بنينا.

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كما تنطلق مباريات المجموعة الثانية بعد غد السبت بلقاء البشائر والسويحلي بملعب الشموع في مدينة مصراتة، فيما يشهد يوم الأحد المقبل ثلاث مباريات فيلعب الخمس والملعب الليبي على ملعب الخمس، ويلتقي الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس بملعب الشموع في مدينة مصراتة، وفي يوم الثلاثاء المقبل تقام مباراتا أساريا وأبوسليم على ملعب الزاوية، والمدينة مع الأولمبي على ملعب النهر.