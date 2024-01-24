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الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام سترونغ الفلبيني بدورة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 24 يناير 2024, 09:43 مساء
الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام سترونغ الفلبيني بدورة دبي الدولية للسلة
فريق الأهلي طرابلس خلال مشاركته في دورة دبي الدولية لكرة السلة (صفحة الأهلي طرابلس على «فيسبوك»)
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بعد مباراة مثيرة وندية شهدت التعادل في العديد من المرات، فقد فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته مع فريق سترونغ جروب الفلبيني بفارق سلة وحيدة (89-91)، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول لدورة دبي الدولية لكرة السلة.

الأهلي طرابلس في المركز الثاني
وبهذا يأتي فريق الأهلي طرابلس بعد خسارته أمام فريق سترونغ جروب في المركز الثاني بمجموعته خلف الفريق الفلبيني.

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سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار الرابع في بطولة دبي الدولية أمام الوحدة السوري

وعلى الرغم من خسارته المباراة، فإن فريق الأهلي طرابلس قدم مردودا كبيرا، وتمكن من الفوز على كل الفرق التي واجهها في دورة دبي الدولية لكرة السلة باستثناء مباراة اليوم، حيث فاز في أربع جولات على كل من:  بيروت وهومنتين اللبنانيين، والمنتخب الإماراتي، والوحدة السوري.

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