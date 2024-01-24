الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام سترونغ الفلبيني بدورة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بعد مباراة مثيرة وندية شهدت التعادل في العديد من المرات، فقد فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته مع فريق سترونغ جروب الفلبيني بفارق سلة وحيدة (89-91)، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول لدورة دبي الدولية لكرة السلة.

الأهلي طرابلس في المركز الثاني

وبهذا يأتي فريق الأهلي طرابلس بعد خسارته أمام فريق سترونغ جروب في المركز الثاني بمجموعته خلف الفريق الفلبيني.

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وعلى الرغم من خسارته المباراة، فإن فريق الأهلي طرابلس قدم مردودا كبيرا، وتمكن من الفوز على كل الفرق التي واجهها في دورة دبي الدولية لكرة السلة باستثناء مباراة اليوم، حيث فاز في أربع جولات على كل من: بيروت وهومنتين اللبنانيين، والمنتخب الإماراتي، والوحدة السوري.