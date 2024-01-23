سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار الرابع في بطولة دبي الدولية أمام الوحدة السوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عانق فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة فوزه الرابع، وهذه المرة على حساب فريق الوحدة السوري بنتيجة 93 مقابل 84 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة «النسخة 33».

فريق الأهلي طرابلس فاز في مباراته الأولى بالبطولة على فريق بيروت اللبناني بطل العرب وبطل بطولة الدوحة بنتيجة 81 مقابل 75، وحقق فوزه الثاني على فريق هومنتمن بنتيجة 93 مقابل 71 بفارق 22 نقطة، وجاء الفوز الثالث على منتخب الإمارات بنتيجة 94 مقابل 79.

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الأهلي طرابلس بهذه النتائج وصل رصيده إلى 8 نقاط، ليضمن الاستقرار فى أحد المركزين الأول أو الثانى في المجموعة الثانية ببطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وما زال للأهلي طرابلس مباراة مهمة للتنافس على الصدارة أمام فريق وسترونغ جروب الفلبيني.